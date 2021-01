Pletvis isglatte veje i flere kommuner

Der er god grund til at gnide søvnen ekstra godt ud af øjnene, hvis man skal bevæge sig ud i morgentrafikken. Især, hvis det skal ske i Hedensted, Vejle og Kolding Kommuner. Her melder vejtjenesterne om pletvis isglatte veje. Der blevet saltet mange steder i løbet af natten og den tidlige morgen.

Trods det glatte føre flere steder har politiet stort set ikke oplevet trafikale problemer i løbet af natten, lyder det fra både Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi.

Dog med en enkelt undtagelse hos Sydøstjyllands Politi. Her modtog man klokken halv fire i nat melding om en soloulykke på Tingvejen syd for Filskov, hvor en 36-årig mand mistede kontrollen over sin bil, da han af uvisse grunde kørte ud i rabatten. Bilen rullede rundt og landede på taget. Den 36-årige slap tilsyneladende uden større skader, men blev kørt til kontrol på sygehuset i Esbjerg.

Ifølge vagtchef Torben Wind hos Sydøstjyllands Politi vides det dog ikke, om uheldet skete på grund af det glatte føre.

Der forventes normalt føre på alle veje cirka fra klokken 08.00.