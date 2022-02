Region forklarer køb af selvtest fra ikkeregistreret firma

Det fik Region Midtjylland til at tage kontakt til MSD samt andre virksomheder for at høre, hvilke mængder firmaerne kunne levere, og om selvtesten var godkendt til børn fra seks år.

På den baggrund fandt Region Midtjylland ud af, at det kun var MSD, der kunne levere den mængde, der var behov for inden for tre uger.

Af redegørelsen fremgår det også, at regionen har bestræbt sig på at få den lavest mulige pris, men også at produkterne skulle have en ordentlig kvalitet, og at de kunne leveres til tiden.

Det bemærkes, at prisen på testene var præget af, at de skulle have en god kvalitet, og at de korte tidsfrister har betydet, at der ofte har skullet benyttes fly til levering.