Region og kommuner vil hjælpe sårbare unge i uddannelse og job

Det skal gøres gennem projektet "Ung i uddannelse - Ung i job", hvor målet er, at 1.500 unge skal have personlig hjælp af såkaldte ungeguides, der har til opgave at lette overgangen til ungdomsuddannelse eller job.

- Vi har alt for mange unge mennesker, der falder ud af uddannelsessystemet og risikerer aldrig at komme videre. Det er en menneskelig katastrofe, og det er også et problem for de virksomheder, der har brug for dygtige hænder, siger udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Bent B. Graversen (V), i en pressemeddelelse.

Projektet kommer til at løbe frem til 2025, og her vil ungeguiden følger den unge fra grundskole eller FGU og sikrer, at den unge bliver rodfæstet på den nye ungdomsuddannelse eller i det nye job.