Region retter sig selv: Tal for unødige amputationer var for højt

Der var fejl i den rapport, der i sidste uge viste mange unødige benamputationer i Region Midtjylland.

Det konkluderer regionen efter at have endevendt tallene, som man selv leverede til den eksterne undersøgelse.

Rapporten anslog, at der var foretaget op mod 92 amputationer om året i årene 2016 til 2020.

Men det rigtige tal er 47, oplyser koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland.

- Vi er sikre på, at det nye tal er det rigtige. Vi fik en mistanke om, at der var noget galt, og derfor blev vi enige om, at tallene skulle analyseres helt i bund.

- Det er sket en menneskelig fejl i vores indberetning af tallene, så et af hospitalerne er talt med to gange, siger Ole Thomsen.