Sundhedsstyrelsens anbefalinger lyder på, at børn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder. Delvis amning anbefales til 12 måneder eller længere.

Ifølge styrelsen er det i dag kun omtrent 55 % af mødre, der ammer fuldt ved 4 måneder efter barnets fødsel. Derfor vil Region Midtjylland nu øge indsats for at hjælpe forældre til at amme længere.