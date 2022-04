Regionsformand lover redegørelse om unødige amputationer

Nogen må have vidst det

Anders Kühnau nægter både at have kendt til udfordringerne med kapaciteten og de unødige amputationer, indtil analysen om den manglende kapacitet på karkirurgi kom frem. Han mener dog, at andre har haft kendskab til det.

- Det har desværre vist sig, at der har været nogle i vores system, der gennem vores databaser har været opmærksomme på, at vi har gennemført for mange amputationer.

- Det skulle de have handlet på, og det er ikke godt nok. Derfor har vi også indskærpet, at man skal have en anden risikobaseret tilgang, når man kigger på de her databaser i fremtiden, siger han.

Anders Kühnau oplyser, at man allerede har øget kapaciteten på området og vil øge den yderligere.

- Derudover skriver vi til alle de patienter siden i hvert fald 2016, som har fået gennemført de her amputationer med henblik på, at de får en klagevejledning.

Anders Kühnau afviser at have kendskab til, at der skulle gemme sig lignende problemer på andre områder i det midtjyske sundhedsvæsen.

Horsens og Hedensted kommuner er en del af Region Midtjylland.