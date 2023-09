Sundhedsekspert om livstruende situation: Det er skrap læsning

Mange steder vurderer de forskellige afdelinger på sygehusene, at kapacitetsudfordringerne i yderste instans være livstruende eller medføre tab af førlighed eller livskvalitet.



- Det kom bag på mig, at ordene bliver brugt så mange gange. Det er skrap læsning, siger Jes Søgaard.

Regionspolitikerne i Midtjylland får hvert halve år indberetninger fra alle regionens hospitaler, så de har et overblik over sundhedsvæsenets tilstand. Det har været nødvendigt at indføre, oven på nogle uheldige sager om blandt andet om livstruende ventetider på kræftoperationer og unødvendige amputationer.