Sundhedsstyrelsen vil fratage operationsgodkendelse i Midtjylland

Det er ikke kun sagen om unødige amputationer, der har givet problemer i Region Midtjylland.

Den eksterne rapport på karkirurgisk afdeling, der afdækkede amputationsproblemer, har også afsløret problemer med en anden behandling på afdelingen.

Og det reagerer Sundhedsstyrelsen nu på. Ifølge Jyllands-Posten lægger styrelsen op til at fratage regionen sin godkendelse til at foretage en særlig form for operation på patienter, der kommer på karkirurgisk afdeling.

Det gælder operationer på patienter, som har store udposninger på legemspulsåren. Og hvor både brystkasse og bughulen er involveret.

Region Midtjylland er netop blevet varslet, oplyser styrelsen i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Efter unødvendige amputationer

Fratagelsen sker på baggrund af en ekstern analyse i regionen. Den afdækkede blandt andet, at der kan være sket unødvendige benamputationer, fordi den omtalte afdeling grundet kapacitetsproblemer har lavet for få forebyggende behandlinger.