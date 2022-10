Her fik tre ud af fem patienter tilkendt erstatning, mens to sager er blevet afvist.

Sagen begyndte at rulle, da en ekstern rapport i foråret landede på bordet hos Region Midtjylland. Den pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling.