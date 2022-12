Hvis den sundhedsfaglige medarbejder vurderer, at video kan være en hjælp, kan regionernes vagtcentraler sende en sms med et link, så borgere, der ringer 1-1-2, kan sende liveoptagelse fra deres mobiltelefon og på den måde vise tilstanden for en forulykket person eller et sygt barn.

– På den måde kan regionerne både instruere i førstehjælp og sende den rette hjælp, så vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt, siger 2. næstformand i Danske Regioner, Lars Gaardhøj.