Med ved mødet var regionsrådsformand i Region Syddanmark og næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose (V), der ikke er helt tilfreds med resultatet.

- Vi er selvfølgelig glade for de 125 millioner, men det adresserer kun halvdelen af vores underskud for de manglende passagerer, og vi har ikke fået mulighed for overhovedet at drøfte de stigende brændstofpriser. Derfor er det en uholdbar løsning, siger hun.