2 år siden Danmark lukkede ned: Sådan er det gået den enlige mor, bedemanden og hotelejeren

Hun arbejdede i marts 2020 som indkøber og skulle ligesom mange andre danskere arbejde hjemme under nedlukningen. Hun fik selskab af sine to børn, som på det tidspunkt var otte og ti år.



De skulle stadig passe deres skole, så Anja skulle både håndtere sit job og agere hjemmeskolelærer. Derfor var Anja også nødt til at stå tidligt op, så hun kunne arbejde før skoledagen begyndte.

- Det var udfordrende at være mor og lærer, mens jeg passede mit arbejde. Det var især den første nedlukning i marts 2020, som var den værste, og jeg ytrede da også frustrationer over at have fuldtidsarbejde, imens jeg skulle sørge for, at Mahilde og Benjamin passede deres skole. Jeg ved ikke, hvordan vi fik det til at fungere. Jeg var mega meget på og træt i hovedet om aftenen. Nogle gange gik der også søskendefnidder i den, så det skulle også håndteres, siger Anja Andersen.

Oftest delte de sig op, så Anja sad på kontoret, imens hendes datter var i køkkenet, og hendes søn sad på sit værelse.