21.468.000 masker og mundbind er skrottet

I alt har regionen ophævet 15 ordrer - heraf to på over tre millioner styk hver.



Værnemidlerne er primært indkøbt til Region Syddanmarks sygehuse, hvor de har skullet forhindre smittespredning blandt patienter, besøgende og medarbejdere. Det oplyser regionens koncerndirektør Kurt Espersen til TV SYD.

- Det er et voldsomt antal, vi har været nødt til at kassere, fordi vores test har vist, at de ikke var gode nok, siger han.

- Det skal ses i lyset af et voksende behov for værnemidler under coronatiden og dermed en kraftigt øget efterspørgsel. Vi har dog hele tiden kunnet få nye leverancer af værnemidler, enten fra de samme leverandører eller fra andre firmaer, siger Kurt Espersen.