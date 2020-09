Villy Søvndal afløses af 33-årig byrådspolitiker ved regionsrådsvalget

Mikkel Dragmose-Hansen (SF) stiller op som Villy Søvndals afløser som spidskandidat for SF ved det kommende regionrådsvalg i 2021 i Region Syddanmark.

- Jeg vil arbejde hårdt for, at vi får et rødt flertal i regionsrådet ved det kommende valg. Det er nødvendigt for borgerne i regionen, at vi nu tager fat på mange af de problemstillinger, hvor der mangler nogle stærke offentlige tilbud, siger den kun 33-årige politiker.

33 år og 10 års politisk erfaring

Trods sin unge alder har Mikkel Dragmose-Hansen mange års politisk erfaring. Han har siddet i Middelfart byråd de sidste 10 år, hvor han har både har været viceborgmester og fungerede borgmester, da Middelfarts daværende borgmester Steen Dahlstrøm i 2019 måtte sygemelde sig og siden trak sig fra det politiske arbejde.

Lige nu sidder Mikkel Dragmose-Hansen som formand for beskæftigelsesudvalget i kommunen.

- Der har været snak om mange gamle mænd i regionsrådet, men med mig kommer der både yngre kræfter til og mange års politisk erfaring, siger han.

En af Mikkel Dragmose-Hansens hjertesager er at forbedre vilkårene for de svagt stillede i samfundet. Blandt andet for borgere, der er uden for arbejdsmarkedet og/eller med en lav uddannelse, som han mener, har brug for langt mere støtte i regionalt regi, end tilfældet er nu:

- Jeg kunne for eksempel godt se for mig mange flere tilbud til disse borgere, hvor socialsygeplejersker tilknyttes, da de kan håndtere de mange problemstillinger, der kan være hos mennesker, der er udfordret af manglende arbejde og svagt helbred.

Tør godt gå i Villy Søvndals fodspor

Villy Søvndal, SF, var den næststørste stemmesluger ved sidste regionsrådsvalg med 70.000 personlige stemmer. Mikkel Dragmose-Hansen fik ved sidste valg til byrådet i Middelfart 470 personlige stemmer og er ikke kendt i den brede offentlighed, alligevel ryster han ikke på hånden.

- Jeg tror på, at folk i regionen er klar til forandringer, så jeg springer til opgaven med både stor ydmyghed - men også masser af energi og kampgejst.

Mikkel Dragmose-Hansen er fra Ejby på Fyn og nu bosat i Middelfart Kommune.

Han er kandidat i politik og administration fra Aalborg Universitet og arbejder til daglig som projektkoordinator i Vejle Kommune. Derudover er han aktiv i lokalmiljøet som bestyrelsesformand for Den Rytmiske Efterskole i Båring.

Villy Søvndal trækker sig ved det kommende valg fra regionsrådsarbejdet, og stiller op som borgmesterkandidat for SF i Kolding.