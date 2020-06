Advarer patienter: Brud på datasikkerheden i Region Syddanmark

Databruddet har gjort det teoretisk muligt for alle regionens medarbejdere at skaffe sig adgang til fortrolige patientoplysninger, herunder navn og CPR-nummer.

Regionen har nu lukket ned for bruddet og sat gang i undersøgelser, der skal vise, om der er lignende brud i andre it-systemer.

Regionen har også gennemgået aktivitetsloggen for de seneste tre måneder, og den viser, at de udsatte filer kun er blevet benyttet til arbejdsrelaterede formål.

Datatilsynet har bedt Region Syddanmark om at underette de patienter, hvis oplysninger måske er blevet kompromiteret, og det drejer sig i al beskedenhed om 800.000 personer.

- Vi vurderer, at det ikke er sandsynligt, at patientoplysningerne er faldet i de forkerte hænder. Man skal have en enormt stor viden om it og vide, hvor og hvornår man skal lede, hvis man skulle have fat i disse oplysninger, siger Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør på OUH.

Læs hele pressemeddellelsen her:

https://www.regionsyddanmark.dk/wm523821