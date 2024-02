Det skriver Danske Regioner, der repræsenterer arbejdsgiverne, i en pressemeddelelse.



Aftalen bliver præsenteret klokken 12.15 i Regionernes Hus.

Der er omkring 135.000 ansatte i de danske regioner. Det er blandt andet sygeplejersker og læger på landets hospitaler.

Lørdag blev parterne på det kommunale område enige om en ny overenskomst. Her lød lønrammen på 8,8 procent over to år lige som på det statslige område.

Lønrammen går både til højere løn og andre tiltag.