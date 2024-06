Den bliver præsenteret i dag klokken 10.30 af finansminister Nicolai Wammen (S) sammen med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), formand for Danske Regioner Anders Kühnau og næstformand Mads Duedahl. Ældreminister Mette Kierkgaard (M) vil også deltage.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.



Aftalen kommer lige efter, at regeringen kunne præsentere en ny økonomiaftale for kommunerne med et markant løft til blandt andet velfærd på 3,4 milliarder kroner.