Ansatte skal afholde sig fra bestemte typer af kød til arrangementer ude i byen

Udgivet 3. jul

Flere partier i Region Syddanmark bakker op om tiltaget.

Opdatering klokken 14.28: Det fremgik tidligere af denne artikel, at ansatte i Region Syddanmark ikke må bestille bestemte former for kød, når de var til arrangementer ude af huset. Det er ikke korrekt. De må gerne bestille kød. Tiltaget fra regionen er en opfordring til at tænke mere klimabevidst. Hvis du elsker at sætte tænderne i en saftig bøf, er det måske ikke Region Syddanmark, du skal arbejde i. Et nyt tiltag fra regionens direktion betyder, at de ansatte skal undgå at bestille okse-, kalve,- eller lammekød til arrangementer ude i byen af klimamæssige hensyn. Et tiltag, der har sat sindene i kog. Særlig en udtalelse i Fyens Stiftstidende fra regionens koncerndirektør Jørgen Bjelskou er faldet flere for brystet. - Det redder ikke verden, men det er mange bække små, og her kan vi med en lille indsats opnå en lille, men ikke uvæsentlig effekt, og de fleste kan nok overleve en dag til et kursus eller et møde uden en bøf, siger Jørgen Bjelskou, koncerndirektør i Region Syddanmark til Fyens Stiftstidende.

Jeg synes faktisk, at det er flabet af ham at sige, at de fleste nok vil kunne overleve ikke at få oksekød i forbindelse med kurser. Regionens 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen (K)

Regionens 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen fra Det Konservative Folkeparti mener, at direktøren er gået over stregen. - Jeg synes faktisk, at det er flabet af ham at sige, at de fleste nok vil kunne overleve ikke at få oksekød i forbindelse med kurser, siger han til TV 2. Til TV Syd fortæller Lone Rasmussen, der er næstformand i hovedudvalget i Region Syddanmark, at der har været enkelte steder, hvor tiltaget har været mødt med kritik. Men hun mener, at der hovedsageligt er tale om misforståelser. - Nogen har misforstået det som om, at de ikke må spise kød, når de er ude af huset, men det er ikke sådan, at det skal forstås. Der bliver lagt op til, at forplejningen er mere grøn, siger Lone Rasmussen. Region Syddanmarks koncerndirektør Jørgen Bjelskou er blevet tilbudt at kommentere sagen i denne artikel, men har valgt ikke at medvirke. Region Syddanmark har en målsætning om at sænke klimaaftrykket med 30 procent i 2030 i forhold til 2020, men de eksterne arrangementer tæller ikke med i dette tal.

2. næstformanden fortæller, at han og regionsrådsformand Bo Libergren fra Venstre er enige om, at tiltaget skal tages af bordet igen. Og umiddelbart mener han, at de har borgerlige stemmer nok bag sig til at få det gennemtrumfet efter sommerferien. - At gå ud og sige til voksne mennesker, at ”det må I ikke”, det, synes jeg, er dybt stødende, siger han. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra regionsformand Bo Libergren fra Venstre, men til Avisen Danmark siger han, at det er en fejl, at politikerne ikke er blevet spurgt. Tror på mindre ko 1. næstformand Mette With Hagensen, Socialdemokratiet, maner imidlertid til besindelse. Hun kalder det et meget lille skridt i regionens samlede klimapolitik. Uden sammenligning i øvrigt var der også store følelser, da vi begyndte at tale om rygepolitik på arbejdspladserne, ligesom der var stor polemik, da alkohol blev fjernet fra kantinerne, siger hun til TV 2. Ifølge hende er der enighed om, at tiltaget kun er en retningslinje, og at der ikke vil blive indført kontrol og fyringer, hvis nogen spiser rødt kød, når de er ude med arbejdet.