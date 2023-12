Arealet med juletræer vokser

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

I 2012 leverede 3.500 bedrifter (juletræsplantager) juletræer og pyntegrønt. Samme år havde de danske bedrifter 20.600 hektar med juletræer.

11 år senere i 2023 er antallet af bedrifter faldet til 2.400 og de har til sammen 20.500 hektar.

- Det er en tendens, vi ser flere steder inden for landbruget; at bedrifterne bliver større, men til gengæld er der færre af dem. For juletræer er det især i Region Syddanmark og Region Nordjylland, vi kan se denne ændring. Det er de regioner, der med 10 hektar i gennemsnit har flest hektar pr. bedrift. Det er en stigning på henholdsvis fire og tre hektar i gennemsnit pr. bedrift i Region Syddanmark og Region Nordjylland, uddyber Karsten Larsen, fuldmægtig i Danmarks Statistik.