Bagland om Lose: Hun kan skifte fokus fra personer til politik

Hun bakkes op af både Leif Krarup, der er formand for Venstre i Region Syddanmark og Kredsbestyrelsesformand i Vejle Syd, Jacob Bogh Nielsen.

- Jeg tror, vi kan forhindre, at vi skal have avishistorier om, at der er uenigheder mellem formand og næstformand. Det er jeg ret sikker på, at det bliver der ikke noget af med Stephanie Lose, siger Leif Krarup.



- Det er vigtigt, at vi ikke har mere intern fnidder, for det sælger ikke billetter, siger Jacob Bogh Nielsen.

Den nye næstformand pointerer også selv, at hun vil diskutere politik og ikke personer, og at hun nok ikke kommer til at trække de store overskrifter i medierne.

- Det er så fint, at hun ikke bare vil stille op til alverdens interview. Vi skal i gang med at snakke om politik, siger Maria Lunddahl Kørschen, Kredsbestyrelsesformand i Haderslev.

Kender sit bagland

Venstres bagland, der består af alt fra frivillige i vælgerforeninger til byrådspolitikere, er et netværk, der i 2019 talte 31.152 medlemmer ifølge Venstres hjemmeside.

På trods af at Stephanie Lose kalder Venstre for ét parti i en tid, så mener hun alligevel, at en af hendes opgaver bliver at bygge bro mellem de forskellige ståsteder og geografiske ophav i partiet, og det mener to af hendes partifæller, at hun er den rigtige til at gøre.

- Hun er god til at være i baglandet. Det er en kæmpe styrke. Hvis hun har tid, siger hun ikke nej, hvis man spørger, om hun kan komme, siger Lotte Højmark Tang fra Varde.