Benny færdig som minister

Fra Ritzau





Benny Engelbrecht (S) trækker sig som transportminister. Det oplyser han i en meddelelse fra Transportministeriet.

- Jeg har gennem hele min ministertid bestræbt mig på at behandle alle så godt som muligt og vise respekt og ydmyghed for embedet. Jeg er stolt af de resultater, vi har nået. Ikke mindst den meget brede aftale om infrastruktur, som reelt udgør en plan for, hvordan vi elektrificerer hele transportsektoren, siger han og fortsætter:



- Jeg har gjort mit bedste for at belyse den her sag. Jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at Enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig – og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister.



Hans exit kommer samme aften, som støttepartiet Enhedslisten har oplyst, at partiet ikke længere har tillid til ham som transportminister.

Mistilliden stammer fra en sag om beregninger på CO2-udledning ved anlæg af infrastruktur-projekter, som ikke blev delt med Folketingets partier. Ifølge Benny Engelbrecht fordi Transportministeriets embedsmænd vurderede, at de ikke var brugbare.