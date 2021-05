Betroet medarbejder tilstår millionsvindel på sygehus

Ved tilståelsessager lægges der op til, at man ikke indkalder vidner. Det er derfor kun den tiltalte, der skal afhøres i retten.



Mette Grith Stage oplyser, at sagen kan klares på et par timer i stedet for dage.

Fiktive fakturaer og varer

Ifølge Vejle Amts Folkeblad, der har fået agtindsigt i retsmødebegæringen, er medarbejderen tiltalt for svindel for to millioner kroner.

I retsmødebegæringen fremgår det desuden, at sygehuset betalte for et fiktivt lager og, at medarbejderen i en årrække har svindlet ved at lade som om, han udleverede udstyr til patienter, der ikke eksisterede.