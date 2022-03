Børns Vilkår har rekordmange sager om seksuelle overgreb

Har det elendigt

Det er ofte meget barske historier, som ofrene ringer og fortæller til Børns Vilkår.

- Generelt har ofrene det fuldstændig elendigt. Det at vinde en retssag og få en undskyldning, måske endda en erstatning, kan faktisk være vigtigt for at komme videre i livet, siger Rasmus Kjeldahl.

Men det er ikke alle ofre, som anbefales at køre erstatningssager, fordi sagerne kan være svære at vinde, og kan medføre psykiske konsekvenser.

- Vi taler med ofrene om, hvor hårdt det kan være at føre en sag, for man risikerer at blive re-traumatiseret, når man opruller en masse begivenheder fra sin fortid. Man skal være rigtig stærk for at stå det igennem, og vi har flere gange appelleret til politikerne om at finde en mere skånsom måde at føre disse sager på, siger Rasmus Kjeldahl.