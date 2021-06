Brev på vej til patienter, der bliver berørt af strejke

Torsdag og fredag vil regionen begynde at udsætte patienter, der har tid i starten af næste uge.

- Vi kan jo ikke sige noget om tids- og planlægningshorisonten, for vi ved ikke, hvor lang tid det her, det varer. Vi er jo nødt til at tage bestik af det dag for dag, siger Jane Kraglund.

De sidste våben

Strejken er det ultimative sidste våben, som sygeplejerskerne kan gøre brug af, og det har været trist men nødvendigt, fortæller Louise Prahl Bårris.

- Det er os, der står med patienterne i hænderne, og vi kan se lige nu, at vilkårene er så ringe, at vi ikke kan fastholde at rekruttere dygtigt personale, der kan løfte opgaverne. Derfor bliver vi også på vegne af patienterne faktisk nødt til at råbe op nu og sige: Det her er ikke forsvarligt. Vi skal have nogle bedre rammer og bedre løn, så vi kan rekruttere igen, så vi kan have et ordentligt sundhedsvæsen, siger Louise Prahl Bårris.