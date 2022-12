Busbilletten stiger til næste år - og i 2024 får prisen endnu et nøk opad

Det er en stigning på mere end otte procent, men det er nødvendigt, fordi busserne tager imod kontanter.

- Det er vi nødt til at tage højde for. Så stiger prisen til gengæld ikke så tit, fortæller Lars Berg.

Nogle slipper helt

Billigst slipper pendlerkort mellem otte og elleve zoner, der slet ikke bliver dyrere. Se alle prisstigninger for rutebiler her og her for Flextrafik.

Men den opmærksomme læser har måske allerede tænkt på, at 4,9 kun er cirka halvdelen af inflationen, og så er renterne også begyndt at stige igen.

- Derfor vil vi bede Transportministeriet om at få lov til at hæve priserne yderligere i 2023, fortæller Sydtrafiks direktør.

Det er formanden for Tænks Passagerråd i Sydjylland ikke begejstret for.



- Det er noget øv. Folk, der kører med offentlig transport, er normalt pressede på pengene, så jeg synes hellere, at de skulle sætte priserne ned til det halve, siger Kim Müller Larsen, der er passagerrådsformand.

Langstrakt godkendelse

Problemet er, at alle prisstigninger i den kollektive trafik skal godkendes af Trafikstyrelsen, og det sker i god tid. For eksempel er de 4,9 procents prisstigning for 2023 godkendt i februar 2022.

Brændstof, varme og el er steget voldsomt siden foråret, inflation er på ti stangstive procent og for at gøre stormen perfekt, er renterne også begyndt at stige.