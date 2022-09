Busser får millioner til coronaudgifter - men ingen energihjælp

Stephanie Lose (V) vil sammen med de øvrige kommuner og regioner fortsat kæmpe for hjælp til at dække de stigende energiomkostninger.

- Vi kommer til at forfølge at få et møde med regeringen om de stigende brændstofpriser, som er vores største problem. Og så kigger vi naturligvis sammen med selskaberne på andre mulige løsninger, siger hun.

Hun fortæller, at der er tale om et samlet underskud for alle regioner på cirka 300 millioner som følge af de manglende passagerer, mens de stigende brændstofpriser giver et samlet underskud på cirka 800 millioner.