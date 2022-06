Corona sat på pause - flere teststeder lukker nu

Borgernes behov for at blive testet og vaccineret mod Covid-19 fortsætter med at falde.

Derfor skruer Region Syddanmark nu yderligere ned for antallet at teststeder.

Fra den 1. juni er det derfor ikke længere muligt at blive testet i Nyborg, Middelfart, Fredericia, Haderslev, Tønder og Grindsted. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Borgere, der har brug for det, kan dog stadig blive PCR-testet på regionens syv store testcentre, men fra 1. juni reducerer vi åbningstiderne, så de passer bedre til efterspørgslen.



Du kan dog fortsat gå ind på coronaprover.dk og bestille en tid. Borgere, der skal testes kan finde teststeder og se åbningstider på regionens hjemmeside, inden de booker test.



Kortere åbningstid

Region Syddanmark justerer fra 1. juni samtidig mulighederne for vaccination mod Covid-19.

Her betyder den faldende efterspørgsel på vaccinationer, at åbningstiderne til vaccination fra 1. juni blive justeret, så de passer til det nuværende behov.

Region Syddanmark holder løbende øje med coronasituationen og er klar til opskalering, hvis det bliver nødvendigt. Regionen afventer nationale retningslinjer for test- og vaccination i efteråret og vinteren 2022.