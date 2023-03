Coronatestcentre lukker og slukker

Det er Sundhedsstyrelsen, der har besluttet, at coronaen ikke længere er en trussel mod Danmark og danskerne. Derfor er det heller ikke længere nødvendt at have PCR-testfaciliteter i det ganske land, syv af dem i Region Syddanmark. Så med udgangen af marts er det slut.

Man kan dog stadig blive både testet og vaccineret, hvis man har en henvisning fra en læge.

Og centrene bliver ikke kørt på fyldpladsen eller til genbrug lige med det første. De står klar, så de kan åbnes igen med kort varsel.

Men i første omgang skal selvtests erstatte testcentre, hvis covid-19 rammer igen.