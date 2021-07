Danmark holder vejret

Hele denne uge har nærmest været ét langt tilbageholdt åndedræt før aftenens kamp. Hele lørdag har fodboldfans, som der bare synes at blive flere og flere af, gået rundt i mere eller mindre kurante fodboldnationaldragter.

I Kolding mødte vi en halv snes ungersvende, der med rødder i det nordjyske holder sammen og er gået i træningslejr op til ottendedelsfinalen i dag.

- Vi har kørt rundt her i Sønderjylland siden torsdag for at finde et godt sted at se storskærm, og det var fedt, at det var her i Kolding, siger Jeppe Andersen.