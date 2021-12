Dansk Sygeplejeråd om 'sundhedsmilliard' - fastholder ikke sygeplejersker

Men hun håber på at kunne give en håndsrækning til personalet på de pressede afdelinger på syghusene i regionen.

- For eksempel ved vi, at der er rigtig meget pres på vores akutmodtagelser. De har mange akutte patienter generelt, og det er også der, coronapatienterne kommer ind. Det fylder rigtig meget. Så er der også pres på vores intensivområde, som i en lang periode har kæmpet med at holde kapaciteten oppe. Det er to eksempler, hvor jeg mener, det er helt oplagt, at de skal kunne mærke, at der er kommet den her coronavinterpakke, siger Stephanie Lose (V).

Det håber Helle Kruse Hansen på.

- Jeg håber selvfølgelig på at der kommer en aftale som er til gavn for de afdelinger der er mest belastede og hvor vi kan se, at sygeplejerskerne har brug for at få det her ekstra skulderklap i form af højere løn, siger hun.



Kortsigtet løsning

Milliarden til de fem regioner, der driver sygehusene, er som nævnt en vinterpakke, og der er altså ikke tale om et beløb, der strækker sig langt ud i fremtiden, fremhæver Kjeld Møller Pedersen. Han tror dog på, at pakken kan have den tilsigtede korte effekt ved at løse nogle af de problemer, der er lige nu.

- Det afhænger af, hvordan milliarden bliver anvendt, men anvender man den på den måde, jeg tror den er tænkt, nemlig ved at honorere mere arbejde og ekstra arbejde, så vil den komme til at betyde noget. For det første er det jo ikke noget varigt, så det er noget, der skal gælde her i vintermånederne, siger han.