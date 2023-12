Danske Regioner kræver ens pris for unge i den kollektive trafik

Det skal være slut, mener Danske Regioner ifølge Jyllands-Posten.



I et nyt udspil i samarbejde med de øvrige trafikselskaber foreslår organisationen, at alle unge får 25 procent rabat på alle rejser med Rejsekortet. Den nye ungerabat skal også omfatte unge på erhvervsuddannelserne, som i dag ikke har adgang til ungdomskortet.



I øjeblikket kan de ikke få ungdomskort, hvis de får løn under uddannelse.

- Hvis de unge på erhvervsuddannelser bliver behandlet dårligere end unge på gymnasier, er det ikke rimeligt. Samtidig ved vi, at det er meget vigtigt, at de unge ikke for hurtigt får smag for bilen, for så kommer de aldrig ud af den.

Sådan lyder det fra trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet til Jyllands-Posten. Han fremhæver, at antallet af unge, der kører i bil til deres ungdomsuddannelse, er markant stigende.

Danske Regioner peger også på, at et stort potentiale i samkørsel bør udnyttes, og at cykelinfrastrukturen bør forbedres, hvor det er muligt.

- Vores håb er, at regeringen tager vores anbefalinger fra indspillet med sig i sit arbejde. Kollektiv trafik i snæver forstand må rekonstrueres til kollektiv trafik i bred forstand, så den passer til alle dele af landet, så man med tog, bus, samkørsel, elcykel og cykel mv. kan komme frem til sit job og uddannelse, uanset hvor man bor, siger Anders G. Christensen, der er formand for regionernes udvalg for regional udvikling og EU.