Danske Regioner vil halvere udgifterne til eksterne vikarer inden 2025

Ifølge en ny handlingsplan skal flere medarbejdere have faste stillinger, og regionerne opfordres til at oprette interne vikarbureauer. Det skal sikre adgangen til vikarer i regionen, når der er behov.

- Det påvirker arbejdsmiljøet negativt, at man kan se kolleger gå over i et vikarbureau og arbejde uden de forpligtelser, som alle andre har på arbejdspladsen. Det skal naturligvis løses på en måde, hvor vagtplanerne stadig hænger sammen, og patienterne får den hjælp, de har brug for, siger Anders Kühnau.