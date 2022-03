Danske sygehuse står klar til at modtage sårede ukrainere

Danmark donerer medicin og medicinsk udstyr til Ukraine og står klar til at tage imod et par hundrede ukrainere på danske hospitaler.



Det sker efter en anmodning fra Ukraine, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Anmodningen er nået frem gennem EU's kriseberedskab (Hera). Indtil videre har den danske regering sat 50 millioner kroner af til formålet.

- Danmark vil naturligvis respektere ønsket fra Ukraine og sikre en disciplineret, koordineret og effektiv proces, så donationerne kan være til konkret nytte med det samme.

- Ud over at vi donerer de lægemidler og det medicinske udstyr, som Ukraine efterspørger, har vi også over for Hera tilkendegivet, at vil kunne modtage op mod et par hundrede patienter fra Ukraine på de danske hospitaler, siger Sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Lose: Regionerne klar

Også Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, meddeler, at regionerne er klar til at hjælpe.

- I regionerne er vi parate til at levere det, som der er brug for i Ukraine. Det er en situation, som berører os alle sammen dybt, og vi må derfor hjælpe alle, der hvor vi kan.

I Region Hovedstaden står sygehussenge allerede nu klar til at tage imod ukrainere. Det bekræfter Lars Gaardhøj (S), som er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.



- Under hele coronapandemien viste vi, at vi var meget fleksible og hurtige til at omstille, og den evne kan vi også bringe i spil i forhold til at stille senge til rådighed, hvis der bliver behov for det. Vi vil hjælpe alt det, vi kan, siger han.

Ukrainsk regering takker ja

Region Hovedstaden er beredt på flere scenarier, oplyser Lars Gaardhøj.

- Det kan være, at det er tilskadekomne, der skal have hjælp, men det kan også være, at der er tale om traumer. I så fald er det psykologhjælp, vi skal bidrage med, siger han.

Den ukrainske regering har takket ja til den danske donation. Samtidig udtrykker den behov for hurtig assistance, fordi udviklingen af konflikten gør det sværere at levere remedier til de ukrainske myndigheder.

Beredskabsstyrelsen hjælper sundhedsmyndighederne med transport af det medicinske udstyr. Desuden er Sundhedsstyrelsen og regionerne i løbende dialog om, hvordan Danmark kan bidrage yderligere.