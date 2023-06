Datoen for første auktion med værnemidler er nu sat

Da coronapandemien lagde Danmark ned, købte Region Syddanmark storstilet ind i diverse værnemidler, men nu er de ved at at nå deres udløbsdato. Regionen kan ikke selv nå at få det hele brugt.

484 paller af ubrugte kitler, mundbind og håndsprit bliver derfor nu sat til salg gennem onlineauktioner, så alle får muligheden for at få fingrene i værnemidlerne.