DM i langrend blev aflyst. Men så kom vinteren til Danmark

Det gurgler fra hans drikkedunk, mens han suger energidrikken ned. Det er morgen i Sønderborg, og Allan Kjærulf Christensen er i færd med at gøre sig klar. Han er på vej til sit første Danmarksmesterskab.

- Det har jeg sgu aldrig prøvet før, siger Allan Kjærulf Christensen

Den 35-årige paramediciner er ivrig langrendsløber, dog ikke på eliteniveau, men alligevel skal han deltage i DM i langrend. Og det er usædvanligt af flere årsager. Men først lidt baggrund.

Danmarksmesterskaberne i langrendsløb har ikke være afholdt på dansk jord siden 1987. Det er alt for sjældent, at der er sne nok til at arrangørerne kan stable et stævne på benene herhjemme. Mesterskaberne i 2021 var ingen undtagelse. Det skulle afholdes i Norge i denne uge, men på grund corona-situationen blev mesterskaberne aflyst. Så kom der pludselig vinter til Danmark

Mest for sjov

- Som de glade skiløbere vi er, drog vi straks ud på en fyraftenstur i sidste uge, det fortæller Tina Noregren. Hun er aktiv i Odense Skiklub, og på langrendstur sammen med et andet klubmedlem faldt snakken på DM. Og pludselig slog det hende

- Vi afholder det sgu da bare selv. Altså, det var mest sagt for sjov, men pludselig tog det fart. Vi fik fat i Danmark Skiforbund, som støttede os, og så fik vi støvet Odense Skiklubs gamle snescooter af, så vi kunne trække løjper, fortæller hun, mens sneen falder temmelig tæt omkring hende.



DM for alle



Hele arrangementet er baseret på tillid. Løjperne er trukket op efter alle kunstens regler, og målt nøjagtigt op. Men tidtagningen skal deltagerne selv stå for på deres GPS-ure og efterfølgende indrapportere. Det betyder også, at DM er for alle.

- Alle kan deltage. Her er både folk i det nyeste, skarpeste udstyr, og så er der dem, der har tophuen, islændersweateren og et par gamle træbrædder spændt på fødderne, fortæller Tina Noregren.

Hårdere end forventet

Løbet afholdes på en 2.9 km. lang rundstrækning, som deltagerne kører det antal gange, der passer med deres distance. Ganske kort før målet er der en kort, men stejl stigning. Allan Kjærholm Christensen pruster, det er fjerde gang han forcerer stigningen.

- Det er ved at være tungt. Det er næstsidste omgang, råber han forpustet, mens han passerer.

Fem runder tager han, det giver den længste officielle distance på 14.5 km. Allan Kjærulf Christensen forventer ingen rekorder fra egne ben, men målsætningen på 75 minutter viser sig alligevel sværere, end han havde regnet med

nøøøøj, hvor var det dejligt

- Jeg havde set lidt på kortet i går, og jeg havde ikke regnet med, at ruten var så kuperet. Føret har også været tungt med al den nysne, der er faldet. Men nøøøøj, hvor var det dejligt, fortæller han, kort efter han er kommet i mål. Man kan se dampen stigende fra de varme skuldre, og der er varme i kinderne. Han skynder sig at få en jakke på.

Normalt er Allan Kjærulf Christensen vant til at køre hele vejen fra Sønderborg til det sydlige Sverige for at dyrke sin passion for langrend, til DM i langrend var der "kun" to timers kørsel.

- Det har været det hele værd. Det er jo ingen vej at køre, for at få lov til at stå på ski. Det er jo nærmest som en skiferie på en hverdag, slutter han af, inden han kaster en ostemad ned efterfulgt af en gurglende slurk fra drikkedunken.