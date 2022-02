DRAMA EFTER SAMRÅD Engelbrecht kæmper for sin ministerpost

Frie Grønne kræver hans afgang og Enhedslisten har ikke længere tillid til transportminister Benny Engelbrecht (S).

Benny Engelbrecht var i dag kaldt til hastesamråd, hvor han endnu en gang skulle svare på, hvorfor han ikke udleverede bestemte CO2-tal ved anlæggelsen af milliarddyre transportprojekter under forhandlingerne op til infrastrukturaftalen i sommer.

På samrådet gentog Benny Engelbrecht:

- Jeg mener ikke, at jeg hverken har løjet eller vildledt, og jeg er oprigtig ærgerlig over denne sag. Det var ingen politisk motivation bag ikke at fremlægge tallene, det har jeg sagt meget tydeligt, siger Engelbrecht.

Ministerens forklaringer prellede dog af på hans skarpeste kritikere – Enhedslisten og Frie Grønne. Enhedslisten sagde efter mødet, at partiet ikke længere har tillid til ministeren og derfor vil stille et mistillidsvotum til ministeren. Frie Grønne holder fast i, at partiet kræver hans afgang.

Efter dagens samråd sagde Enhedslistens Mai Villadsen:

- Vi kommer til – hvis ikke transportministeren går af – at fremlægge et mistillidsvotum, siger Mai Villadsen (EL).

Sikandar Siddique fra Frie Grønne var tydeligt irriteret over, at Benny Engelbrecht ikke svarede ordentligt på spørgsmålene. Han ville vide, om ministeren ikke godt kunne forstå, at det skaber tvivl, når ministeren skifter forklaring.

Det blev afvist af Engelbrecht.

Frie Grønne har blot tre mandater i samrådet og er ikke en del af det parlamentariske grundlag, som peger på regeringen. Partiet er desuden ikke med i infrastrukturaftalen.

Derfor er de tre støttepartier afgørende for ministerens fremtid.

Enhedslisten er det mest kritiske parti, men har fortsat tillid til regeringen, siger Mai Villadsen:

- Konklusionen fra gruppemødet er klar. Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som transportminister.