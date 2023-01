Efter et år er parter blevet enige om lægevagten

Aftalen, der er indgået mellem Region Syddanmark og De Praktiserende Lægers Organisation (PLO Syddanmark), blev præsenteret torsdag eftermiddag ved et pressemøde på Hindsgavl Slot i Middelfart.



- Det har stor betydning for borgerne i Syddanmark, at de har et trygt og tilgængeligt lægevagttilbud, når de har brug for det. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, som tilbyder konsultationer lokalt i regionen og udnytter lægevagtens ressourcer bedst muligt, og at det fortsat er de praktiserende læger, som driver lægevagten, siger Bo Libergren (V).