Efter sygeplejestrejke: 1.000 står stadig i kø til ny aftale

1.000 står stadig i kø

Da køen til en ny visitation var længst i midten af august, stod 1.600 borgere i hele Region Syddanmark i kø til at få en ny tid på et sygehus, hvor ventetiden er kortest.

På tre uger har Region Syddanmark fundet nye tilbud og tider til 600 patienter, men det betyder ikke, at antallet af borgere i kø rasler ned. Der er nemlig stadig åbent for, at borgerne henvender sig gennem en webformular.

I første omgang har de resterende 1.000 borgere første prioritet. Derfor har mange af disse patienter også modtaget breve fra regionen om, at de er velkommen til at søge mod privathospitalerne for at få sat gang i udredningen.

- Mange af de patienter vi har fundet et tilbud til er kommet på privathospital. Vi forventer også, at mange af de 1.000 patienter der er tilbage i køen selv har fundet et privathospital, fortæller Mads Haugaard.

- Vi har sendt breve ud til patienterne, hvor vi oplyser om, at de gerne selv må finde et privathospital i forbindelse med deres udredningsforløb. Her må de efterfølgende også få behandlingen på privathospitalet, tilføjer han.

Her kan du læse mere om Regional Visitation på Region Syddanmarks hjemmeside.

Dyrt for regionen

Visitationen af de ventende patienter til privathospitaler koster regionen dyrt.

- Jeg kan ikke sige præcis, hvor mange penge vi bruger på det i øjeblikket. Den opgørelse får vi først senere på året, men vi er langt over det niveau, vi plejer at bruge på privathospitaler, fortæller Mads Haugaard.