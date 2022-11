Eftervirkninger af corona ses på syd- og sønderjyske sygehuse: - Det er børn, der fylder sengene

Man bliver syg 3-7 dage efter, at man har været udsat for smitte. Når man har overstået sygdommen/infektionen, er man kun beskyttet i få uger mod en ny RS-virus infektion.

Som andre luftvejsvirus er RS-virus smitsomt, og ingen børn undgår at få det. Det vides, at risikoen for at blive indlagt med RS-virusinfektion er fordoblet, hvis man har søskende. Ophold i daginstitution er også forbundet med øget risiko.