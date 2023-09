Ekspert vil have undersøgt sundhedsvæsen, men regionsformand afviser

Og regionsformanden vil ikke have flere undersøgelser, men handling.

- Det vi har brug for, det er handling. Vi har brug for, at vi har balance i vores økonomier. Vi har brug for, at vi sætter ind for at nedbringe ventelisterne, som vi gør med den akutpakke, vi implementerer. Vi har brug for, at pengene fra kræftpakkerne kommer ud at virke der, hvor der er mest brug for dem, og vi har brug for, at vi hele vejen rundt arbejder med at styrke rekruttering og fastholdelse på vores sygehuse, siger Stephanie Lose, der er regionsformand i Region Syddanmark.