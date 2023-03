Eksperter begejstrede for Loses nye rolle, men...

Det bringer mange positive reaktioner med sig fra flere politiske eksperter, og de spår en lys fremtid for regionsrådsformanden.

- Der er to fløje i Venstre, højskolevenstre og handelsskolevenstre, og Stephanie Lose er begge dele. Og så er hun bundsolid, pålidelig, stabil og arbejdsom, siger Søs Marie Serup, politisk kommentator hos TV 2.

Om Stephanie Lose får smag for landspolitik må tiden dog vise. Indtil videre understreger hun dog at dette er en midlertidig løsning.

- Jeg tror ikke, at det er spind, når hun siger, at hun elsker arbejdet i regionen og sin familie, men hun har vist to gange nu, at hun kan skifte mening og påtage sig nye opgaver. Det er ikke udelukket, at hun måske stiller op til Folketinget og vælger at gå den vej, siger Rikke Baltzer, redaktionschef på JydskeVestkysten.