Endnu mere genåbning: Se hvad der åbner i det syd- og sønderjyske

Fredag er der blevet lempet på coronarestriktionerne endnu en gang.



Det betyder blandt andet, at man ikke behøver hive coronapasset frem som adgangskort, når man skal på biblioteket.

Samtidig kan flere vende fysisk tilbage til uddannelser, ligesom der er anbefalinger til trinvis udfasning af hjemmekontorer.

Få et overblik over den nye genåbningsaftale her:

Hjemmearbejde

Udfasningen af hjemmekontorer sker i tre faser, og første fase er fredag 21. maj, hvor det anbefales, at 20 procent kan vende fysisk tilbage til arbejdspladsen.

Det bliver efter planen sat op til 50 procent 14. juni, hvor alle over 50 år ventes at have modtaget mindst et stik mod coronavirus.

Fra 1. august er det planen, at 100 procent vil kunne vende tilbage til arbejdspladsen.

Idræts- og kulturliv

Alle resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter må genåbne helt med krav om fremvisning af coronapas. Der åbnes også for sangaktiviteter i blandt andet foreningslivet og på musik- og kulturskoler.

Desuden åbnes der for indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver, aftenskoler samt lege- og badelande.

Det drejer sig blandt andet om Lalandia og Lego Movie i Legoland i Billund, som er forlystelsesparkens splinternye indendørs forlystelse.