Enhedslisten forlader Region Syddanmarks budgetforhandlinger

Tirsdag har Enhedslisten valgt at forlade budgetforhandlingerne, fordi de ikke mener at der bliver prioriteret rigtigt.

- Det er jo svært at forhandle et budget på plads, når der ikke er noget at forhandle om, siger Regionsrådsmedlem for Enhedslisten, Lars Mogensen (EL) i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Det er pinligt og uforståeligt, at vi i regionerne sidder og diskuterer, hvor vi skal spare og hvad vi kan skære væk, mens vi hører regeringen prale med, at der er penge nok, og statskassen bugner.

Forhandlingerne i regionen fortsætter nu uden Enhedslisten.