Er det landbrugets skyld, at havet forfalder? Forskere svarer på 8 myter

Det kan være en betændt sag at begynde at tale om havmiljøet her i landet.

For nyligt kunne TV 2 Fyn vise billeder fra under havoverfladen i vandet uden for Langeland, hvor fedtemøget nogle steder rejser sig i to-tre meter høje søjler fra bunden.

Fedtemøget er en hurtigvoksende alge, der dukker op, når vandet bliver for næringsholdigt.

Hen mod efteråret dør algen igen, og lægger sig som et tæppe på havbunden. Det rådner og kræver dermed den sidste ilt, der er tilbage i på bunden - med den konsekvens at dyr og øvrige planter ikke kan leve der.

Herfra opstår iltsvind, som en rapport fra Aarhus Universitet sidste år kunne fastslå var værre end nogensinde.

Årsagerne til en stigende mængde fedtemøg har været diskuteret vidt og bredt, men mange pile har peget på industrien- og landbrugsindustriens udledning af kvælstof til havene.

På den ene side er der nogen, der mener at kunne bevise, at det er landbrugets skyld - at det udleder alt for meget kvælstof fra produktionen af foder til dyr.

På den anden side er der dem, der mener at vide, at det ikke er landbrugets skyld, men derimod overløb af spildevand fra kloakkerne – særligt i de større byer, udenlandske udledninger og anden industri, som hovedsageligt tilfører havet for meget næring og dermed iltsvind på sigt.

Vejle Fjord ilde tilredt

Vejle Fjord er blandt de steder i landet, hvor det står rigtig skidt til. Derfor figurerer denne også på Miljøminister Magnus Heunickes (S) liste over forde, der skal have hjælp til at opnå god økologisk tilstand.

Syddansk Universitet har dokumenteret dyrelivet i netop Vejle Fjord ved at filme fjordens havbund i 70 timer. Her viste billederne, at der ikke er et dyreliv. Blot én fisk blev registreret.