Fædrebarsel møder blandet modtagelse: - Det er mere ligestilling for ligestillingens skyld

Men hos begge familier er de ikke helt sikre på, at det er den rigtige måde at gribe det an.

- Det er superfint, at man gerne vil skabe et tættere forhold mellem far og barn, men det kræver jo også, at familien har mulighed for det. Det var en anden sag, hvis man havde givet far 11 uger oveni, men at fratage mig dem for at give dem til min mand, det synes jeg ikke, man kan sige er i ligestillingens navn, siger Ditte Marie Brandstrup.

- Det er mere ligestilling for ligestillingens skyld og ikke for vores skyld, siger Rikke Breede Brix, der holder fast i, at det ville være bedre for familierne selv at fordele barslen, nøjagtig som hun og manden har gjort med de to andre børn.