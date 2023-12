Det er Molslinjen, der står for færgedriften mellem Esbjerg og Fanø.



Her lyder det fra selskabets PR- og Kommunikationschef, Jesper Maack, at man er i fuld gang med at lægge en plan for driften, når stormvejret rammer.

- Vi kommer til at sejle alt det, vi kan med Fanøfærgen. Men man skal holde øje med hjemmesiden. Så melder vi ud der, hvis højvandet bliver så højt, at vi ikke kan få færge og kajanlæg til at passe sammen, siger Jesper Maack.