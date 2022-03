Færre unge søger ind på små gymnasier - værst er det i Region Syddanmark

Færre unge søger ind på de små gymnasier i yderområderne.

Det oplyser Danske Regioner mandag.

Det sker, på trods af at 596 flere unge samlet set har valgt at søge om optagelse på et af landets gymnasier sammenlignet med 2021.

Formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling Anders G. Christensen peger på, at der kan værre flere årsager til, at gymnasier i yderområderne oplever et fald i antallet af ansøgere.

- Generelt er der desværre en vigende demografi, altså færre unge i yderområderne. Dermed bliver der også færre, som kan søge mod gymnasierne.

- Der vil også være nogle, der ligger mellem et lille og et stort gymnasium, som vælger det store, selv om det giver længere rejsetid, fordi udbuddet af fag er større, eller fordi der er et lidt bedre ungdomsmiljø, siger han.

Nogle af de små gymnasier, der har oplevet et fald i antallet af ansøgere i Syd- og Sønderjylland er Aabenraa og Vejen - men problemet er størst i Syddanmark.