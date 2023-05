Far og søn støtter Venstre – også i strid modvind

- Jeg havde ikke set det komme, da Venstre gik i regering. Men som en dygtig leder tog Ellemann bestik af situationen, og jeg tror, det er ganske fornuftigt. Venstres DNA er jo at søge indflydelse og tage ansvar, og det her var den bedste løsning, når der var et rødt flertal, siger Arne Buchholt, som er formand for Venstre i Vejen Kommune.

Aldrig en større krise

Hans far, Aksel Buchholt, blev medlem af Venstre i 1970. Dengang Poul Hartling var formand og udenrigsminister, fjernsynet var i sort/hvid, og de fleste af Venstres vælgere levede af landbrug.

Der var heller ikke meget at være i tvivl om for Aksel Buchholt, som havde malkekøer og kornmarker på den gård, hans oldefar havde købt i attenhundredehvidkål, og som far og søn nu driver sammen.

- I alle de år kan jeg ikke huske, at Venstre har været i en større krise. Men der var jo en del med Lars Løkke, som ikke kunne finde ud af, hvad der var op og ned. Så vi har før været i krise og er kommet igen. Det kommer vi også denne gang, siger Aksel Buchholt.

Chok og fornuft

Efter valget begik Venstres formand Jacob Ellemann-Jensen efter eget udsagn løftebrud, da han og Venstre gik i regering med socialdemokraterne. Det har både kostet medlemmer og vælgeropbakning, og situationen er ikke blevet lettere af, at formanden er stressramt og sygemeldt på ubestemt tid.