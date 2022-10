Finn Sørensen føler sig ikke værdsat: - Det gør jo lidt ondt

Benny Dall, folketingskandidat for Enhedslisten, er i højere grad enig med Finn Sørensen. Han mener, at der er behov for flere forskellige typer af kolde hænder.

- Det er behov for, at vi har ansatte til at projektere, planlægge og rejse diskussioner. Det er jeg helt sikker på. Jeg tænker, at når Liberal Alliance har en teori om, at man kan spare sig til en højere effektivitet og en bedre velfærd ved at fjerne kolde hænder, så tror jeg, at det er skudt langt over mål.