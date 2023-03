Fire børnehaver undersøges for PFAS-forurening

Det drejer sig helt konkret om Idrætsbørnegården Skratmosen i Sønderborg, Lynghøjen i Fredericia, Grejsdalens Børnehus i Vejle Kommune og en skovbørnehave på Ribevej syd for Varde. Derudover en offentlig legeplads på samme vej som Lynghøjen i Fredericia.

De 10 mistænkte steder er tidligere blevet frikendt for forurening, men det var inden, man testede specifikt for PFAS.

- Der er begrundet mistanke til at de 10 områder, som vi skal have undersøgt, men det er ikke ensbetydende med, at der er noget at finde. Vi forventer i hvert fald ikke at finde det store, så det er et sikkerhedstjek, som vi går i gang med, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.